High school sports kick off in Wayne County

Gananda’s Jacob Ramsey battles Edison’s Bar Reh for possession during the first half of

Wednesday night’s matchup. Edison won the game 2-0.

Gananda 2, Sodus 0 Gananda goals by Zach Dier and Steven Heumann.Williamson 3, World of Inquiry 1 Williamson (7-0): Jamie Cook 1 goal, 1 assist; Drew DiSanto, Connor Garrod 1 goal; Josh Bailey, Tyler Ingram 1 assist.Wayne 4, Newark 1: Wayne: Cullen Bock, Sean Flannery 1 goal, 1 assist; James Flannery, Tim Catalano 1 goal.Palmyra-Macedon 7, Mynderse 1 : Pal-Mac: Nick Sapienza 3 goals, 1 assist; Jake Galina 2 goals; Gabe Martinez, Alex Wahl 1 goal. Pal-Mac is 2-2.Williamson 2, Marion 0: Williamson (5-0): Hunter Byron, Simon VanHoover 1 goal.East Rochester 1, Sodus 0: ER: Michael Bupp 1 goal.Edison 2, Gananda 0: Edison (2-3): Ali Ali, Jose Castro 1 goal.Red Creek 5, North Rose-Wolcott 2Palmyra-Macedon 5, Penn Yan 0: Pal-Mac (1-2): Nick Sapienza 3 goals.Williamson 4, North Rose-Wolcott 2: Willi. (5-0) leader: Justin Eaton 3 goals.Marion 6, Williamson 0: Marion: Chloe DeLyser 4 goals, 1 assist; Angelina Gonzalez 1 goal, 1 assist.North Rose-Wolcott 11, Lyons 0: NRW: Maddie Carr 3 goals, 1 assist; Helena Cuykendall, Emma Durham 2 goals, 1 assist; Haylee Countryman 2 goals.Gananda 3, Red Creek 0: Gananda: Kaira Donnan, Jenna Ginsberg, Allison Smith 1 goal.Newark 3, Penn Yan 0: Newark: Camryn Pettit 2 goals; Sydney Salone 1 goal.Palmyra-Macedon 1, Mynderse 1Aquinas 3, Wayne 2: Aquinas: Hannah Albano 2 goals; Ashley Plane 1 goal.Marion 10, Sodus 0: Marion (6-0): Chloe DeLyser 5 goals, 3 assists; Abbie DeFisher 3 assists.Gananda 1, Williamson 0: Gananda: Jenna Ginsberg 1 goal; Libby Ptak 7 saves.Wayne 26-25-25, Penn Yan 24-12-21Wayne (4-0): Brookelyn Kunzer 9 kills, 15 digs; Katie Leaty 13 digs, 32 assists; Maddie Chacchia 2 aces, 16 digs.Lyons 25-25-25, Williamson 14-16-9Lyons (5-0): Ella Lester, Jenna Stone 7 kills; Riley DeCola 11 assists.Brighton 25-25-25, Newark 5-21-18Newark: Meghan Johnson, Hannah Herman 6 kills; Kendralee Bell 17 assists.East Rochester 25-25-25, Williamson 9-11-20: ER: Zoe Zutes 5 aces, 5 kills, 1 block; Katie Zutes 5 aces; Autumn Reeves 5 kills. WIL: Kayley DeNagel 2 blocks; Sam Kaler 4 digsSodus 25-25-25, North Rose-Wolcott 12-8-16: Sodus (4-1): Zoe Creason 9 kills, 2 aces.Lyons 26-25-25, Marion 24-18-23: Lyons: Jenna Stone 5 aces; Adriana Kemp, Morgan Verbridge 8 kills.Gananda 25-25-27-25, Clyde-Savannah 11-22-29-21: Gananda (4-1): Bri Trotta 9 kills, 1 block; Kesley Lofvenborg 5 aces, 5 kills.C-S (1-4): JeAnna Paddock 6 aces, 12 digs; Andreja Chambers 2 kill blocks, 2 kills; Cailin Bloomer 10 digs.Wayne 25-24-25-25, Palmyra-Macedon 19-26-17-13Wayne (3-0): Kelsey Ludwig 12 kills, 27 digs; Claire Brewer 12 kills; Maddie Chacchia 31 digs.Gananda 25-25-25, North Rose-Wolcott 15-12-14Gananda: Kelsey Lofvenborg 8 aces, 4 digs; Olivia Thomas 4 aces, 3 digs, 2 kills.Gananda 25-25-25, North Rose-Wolcott 15-12-14Gananda: Kelsey Lofvenborg 8 aces, 4 digs; Olivia Thomas 4 aces, 3 digs, 2 kills.

Boys Varsity Volleyball

Wednesday, September 13

Midlakes 25-25-25, Wayne 14-18-13

Midlakes (2-1) leader: Corey Braden 8 kills.

Girls Varsity Tennis

Friday, September 15

Palmyra-Macedon 3 Naples 2

1S: Cara Graham won 6-3, 7-6 (7-3) for PM (4-2).

North Rose-Wolcott 4, Lyons 1

1D: Samanta Osorio-Ortiz & Korryn Freer-Noyes won 6-1, 6-4 for NRW (8-0).

Sodus 5, East Rochester 0

1S: Autumn Ornt won 6-3, 7-5 for Sodus (3-3).

Wednesday, September 13

Wayne 5, Bloomfield 0

First singles: Olivia Condon (W) 6-1, 6-0.

Penn Yan 5, Newark 0

First singles: Jenna Curbeau (PY) 6-2, 6-3.

Harley-Allendale Columbia 3, Palmyra-Macedon 2

First singles: Kristin Jones (HAC) 6-1, 6-4.

Marion 5, East Rochester 0

First singles: Angela May (M) 6-4, 6-2.

Lyons 5, Sodus 0

First singles: Kelsey Arliss (L) 6-7(5), 6-0, 6-1.

North Rose-Wolcott 5, Clyde-Savannah 0

First singles: Triniti Boykin (NR-W) 6-0, 6-3.

Tuesday, September 12

Mynderse 5, Marion 0

North Rose-Wolcott 5, Wilson 0

Triniti Boykin won 6-0, 6-0 at first singles for NRW (6-0).



Girls Varsity Swimming

Thursday, September 14

Midlakes 111, North Rose-Wolcott 66

M: Bailey Mahoney won the 200 Free (2:15.36) and 500 Free (6:44.82.); Abby Schoenfelder won the 200 IM (2:38.85) and 100 Fly (1:13.79).

Newark 101, Gananda 81

Gananda: Darby McNamara won the 200 Free (2:05.03) and 100 Fly (1:04.53); Grace Cunningham won the 200 IM (2:28.91) and 100 Free (59.79); Krista Willard won the 50 Free (26.90) and 100 Breast (1:15.92).

Palmyra-Macedon 94, Geneva/Mynderse 48

With only 4 swimmers Geneva-Mynderse scored a respectable 48 points to Pal-Mac’s 94 (2-1, 2-0). Instead of focusing on the win, both teams focused on the love of the sport and seeking qualifying sectional times and personal bests. Juniors, Maddison Sproul (200 Freestyle) and Catherine Reid (100 Freestyle), won her frist ever Varsity events. Sophmores, Emma Brooks (100 Breaststroke) and Milan Kinsman (100 Backstroke), enjoyed their first ever Varsity wins. Seniors, Katie Barnes won the 50 Freestyle and Lauren Miller won diving. Miomi Demaso won the 200 Freestyle (2:28.99) and the 500 Freestyle (6:40.31) for Mynderse. Jayden Hill won the 100 Fly.

Varsity Cross Country

Tuesday, September 12

At Marion – Top 5 Boys: 1. Daniel Frisbee (Waterloo) 18:19, 2. Gavin Bethgate (East Rochester) 18:40, 3. Ben DeMoras (Penn Yan) 19:17, 4. Nick Page (Waterloo) 20:05, 5. Mack Brewington (Marion) 20:06.

Top 5 Girls: 1. Maci Nicholson (Penn Yan) 22:32, 2. Riley Corey (Waterloo) 22:42, 3. Chance Rice Porter (Waterloo) 22:49, 4. Courtney Page (Waterloo) 23:00, 5. Sennett Turner (Waterloo) 23:04.

At Clyde-Savannah – Boys team scores: Newark 24, C-S 34; Geneva 23, C-S 35; C-S 26, Midlakes 30; Geneva 26, Newark 29; Newark 22, Midlakes 33; Geneva 18, Midlakes 38.

Top 5: 1. Dillon Vandermortal (Newark) 17:19, 2. Ethan Dietschler (CS) 17:41, 3. Liam Kelly (Newark) 19:15, 4. Noah Eighmey (Geneva) 19:17, 5. Aiden Eighmey (Geneva) 19:22.

Girls team scores: Geneva 15, Midlakes 50.

Top 5: 1. Audra Burrall (Geneva) 21:10, 2. Emma Rath (CS) 22:56, 3. Skylar Bedell (Geneva) 23:28, 4. Elizabeth Aliperti (Geneva) 23:51, 5. Ryann Schultz (Geneva) 24:30.

At Red Jacket – Boys team scores: Red Jacket 31, Harley-Allendale Columbia 25; Palmyra-Macedon 50, Red Jacket 15; Palmyra-Macedon 50, Harley-Allendale Columbia 15; North Rose-Wolcott 50, Red Jacket 15; North Rose-Wolcott 50, Harley-Allendale Columbia 15

Top 5: 1. Brandon Manley (North Rose-Wolcott) 18:35, 2. Ben Eckler (Palmyra-Macedon) 18:56, 3. Max McHugh (Red Jacket) 19:30, 4. Sam Reeder (Harley-Allendale Columbia) 19:57, 5. Connor Surkau (H-AC) 20:08.

Girls team scores: Red Jacket 44, Harley-Allendale Columbia 19; Palmyra-Macedon 35, Red Jacket 20; Palmyra-Macedon 50, Harley-Allendale Columbia 15; North Rose-Wolcott 50, Red Jacket 15; North Rose-Wolcott 50, Harley-Allendale Columbia 15; Romulus 50, Red Jacket 15; Romulus 50, Harley-Allendale Columbia 15; Romulus 50, Palmyra-Macedon 15; North Rose-Wolcott 50, Palmyra-Macedon 15.

Top 5: 1. Emma Fiorini (Harley-Allendale Columbia) 21:32, 2. Olivia Spencer (Red Jacket) 21:38, 3. Liza Cotter (H-AC) 21:54, 4. Roxy Reisch (H-AC) 21:57, 5. Eleanor Foster (H-AC) 22:22.

At Marcus Whitman – Boys team scores: Mynderse 30, Marcus Whitman 27; Williamson 38, Honeoye 21; Marcus Whitman 28, Honeoye 27; Williamson 40, Marcus Whitman 20; Mynderse 30, Honeoye 27; Williamson 32, Mynderse 23.

Top 5: 1. Jeremiah Carcinelli (Mynderse) 17:51, 2. Gabe Stash (Marcus Whitman) 18:02, 3. Hunter Brignall (Mynderse) 18:30, 4. Liam Prendergast (Marcus Whitman) 18:39, 5. Jimmy Hallett (Honeoye) 19:04.

Girls team scores: Marcus Whitman 30, Mynderse 27; Williamson 32, Honeoye 24; Marcus Whitman 37, Honeoye 19; Marcus Whitman 31, Williamson 25; Mynderse 34, Honeoye 21; Williamson 30, Mynderse 28.

Top 5: 1. Mikayla Gullace (Honeoye) 23:04, 2. Audrey Gillette (Honeoye) 24:26, 3. Ellie Erwin (Williamson) 24:36, 4. Jayolle Dunning (Williamson) 24:42, 5. Alyiyah Adams (Mynderse) 25:07.

Varsity Football

Friday, September 15

C.G. Finney/Northstar 26, Lyons 8

Clyde-Savannah 33, Red Jacket 14